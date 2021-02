Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo est passé à côté d’un énorme coup pour Kean !

Publié le 20 février 2021 à 7h15 par A.C.

De retour au Paris Saint-Germain, Leonardo a failli boucler une énorme opération.

Le bilan de Leonardo depuis son retour en 2019 est plutôt positif. Le directeur sportif du Paris Saint-Germain a en effet réussi à recruter un gardien de très haut niveau, avec Keylor Navas, mais d’également renforcer plusieurs postes, comme avec l’arrivée d’Alessandro Florenzi ou encore de Moise Kean et de Mauro Icardi. Pourtant, il aurait pu faire mieux. La presse italienne assure que Leonardo s’est cassé les dents sur le Milan AC pour Gianluigi Donnarumma, qui n’a toujours pas prolongé son contrat avec le Milan AC. Et il semble qu’un autre gros coup serait passé sous le nez du PSG...

Le PSG a raté Dybala en 2019... mais a gagné Kean !