Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une décision radicale de Leonardo pour l’avenir de ce joueur du PSG ?

Publié le 19 février 2021 à 16h15 par T.M.

Grâce à Thomas Tuchel, Colin Dagba a réussi à se faire une place au PSG. Pas de quoi toutefois convaincre Leonardo, et cela pourrait avoir un gros impact sur son avenir.

Du côté du PSG, Leonardo prépare déjà le prochain recrutement estival. Et le directeur sportif parisien pourrait déjà avoir identifié une première recrue : Alessandro Florenzi. Actuellement, l’Italien est seulement prêté par l’AS Rome. Mais alors qu’une option d’achat a été négociée, celle-ci, estimée à près de 9M€, devrait être prochainement levée. Alors que Florenzi devrait donc devenir un joueur du PSG à part entière, cela pourrait encore bouger dans le couloir droit de la défense de Mauricio Pochettino. En effet, un autre problème pourrait se poser à Leonardo : qui sera la doublure ?

Ça sent pas bon pour Dagba ?