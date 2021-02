Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Alli, Ramos… Les plans de Leonardo dévoilés !

Publié le 19 février 2021 à 15h45 par T.M.

Le prochain mercato estival s’annonce visiblement agité au PSG. Et pour renforcer l’effectif de Mauricio Pochettino, Leonardo aurait de grands noms dans le viseur.

Du côté du PSG, Leonardo prépare déjà le prochain mercato estival. Si tout le monde retient actuellement son souffle concernant Kylian Mbappé, le Français serait encore loin d’être parti. D’ailleurs, selon les informations d’ Eurosport U K, l’optimisme règnerait dans la capitale concernant une prolongation du Français. Alors que Mbappé réclamerait d’ailleurs des garanties sportives pour rester au PSG, Leonardo pourrait bien avoir entendu le message. Ainsi, à l’intersaison, le club de la capitale pourrait réaliser quelques jolis coups pour se renforcer.

Leonardo prépare du lourd