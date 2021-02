Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Excellente nouvelle pour la prolongation de Kylian Mbappé ?

Publié le 19 février 2021 à 11h45 par T.M.

Alors que le feuilleton autour de l’avenir de Kylian Mbappé tient en haleine de nombreux fans, l’optimisme serait de plus en plus présent du côté du PSG.

Avec Kylian Mbappé, le PSG tient vraisemblablement le futur meilleur joueur du monde. Il en a d’ailleurs fait la démonstration mardi face au FC Barcelone. Toutefois, si le club de la capitale tient à son joyau, il pourrait bien le perdre. En effet, alors que Mbappé est sous contrat jusqu’en 2022, il pourrait être dans une position idéale pour s’en aller, notamment vers le Real Madrid, lors du prochain mercato estival. Face à cette menace, Leonardo travaille d’arrache-pied en coulisse pour prolonger l’international français. Et si Kylian Mbappé a fait savoir qu’il était toujours en train de réfléchir, le PSG y croirait de plus en plus.

Ça sent bon pour la prolongation ?