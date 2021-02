Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le dossier Messi totalement relancé par Paredes et Di Maria ?

Publié le 19 février 2021 à 11h10 par La rédaction

Selon certains journalistes espagnols, Messi aurait été agacé de la pression amicale de certains joueurs parisiens pour le faire venir. Cela peut-il nuire à son éventuelle arrivée au PSG ? Analyse.

A l’occasion de sa chronique sur Youtube , Ask Guillem , le journaliste de SPORT Guillem Balague a apporté certains éléments dans le dossier Messi. Selon ses informations, Lionel Messi aurait particulièrement peu apprécié les déclarations publiques de ses compatriotes Leandro Paredes et Angel Di Maria l’incitant à les rejoindre au PSG, et il s’en serait ouvert en interne du côté de Barcelone. Que faut-il en penser ? Cela est-il de nature à compromettre son éventuelle signature à Paris ?

Pas compromettant

A l’analyse, cet agacement devrait plus relever de l’épiphénomène que marquer un tournant dans le dossier. L’écart de niveau entre le PSG et le Barça relevé mercredi dernier, s’il est confirmé au match retour, devrait peser beaucoup plus dans le choix de l’attaquant argentin, qui n’a pas fait mystère que sa priorité était de retrouver un projet sportif de très haut niveau.