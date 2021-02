Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une énorme offensive à 500M€ révélée pour Lionel Messi !

Publié le 19 février 2021 à 8h15 par T.M. mis à jour le 19 février 2021 à 8h23

A l’instar du PSG, Manchester City est également intéressé par Lionel Messi. Et après avoir déjà formulé une offre pour le joueur du FC Barcelone l’été dernier, les Citizens vont revenir à la charge… mais en réduisant la voilure.

Où jouera Lionel Messi la saison prochaine ? Telle est la question que tout le monde se pose. En fin de contrat au FC Barcelone, l’Argentin pourrait encore prolonger, mais cela dépendrait notamment du résultat de la prochaine élection présidentielle, mais il pourrait également s’en aller et rejoindre un autre club. Lequel ? Depuis plusieurs semaines, il est surtout question du PSG, où les appels du pied ont été nombreux. Mais il ne faudrait pas oublier Manchester City. L’été dernier, quand Lionel Messi voulait déjà partir, les Citizens étaient prêts à l’accueillir et cela serait toujours le cas aujourd’hui.

Une offre revue à la baisse !