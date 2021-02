Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Faut-il vendre Kylian Mbappé pour attirer Lionel Messi ?

Publié le 19 février 2021 à 8h00 par La rédaction

En fin de contrat en juin prochain, Lionel Messi est régulièrement annoncé du côté du PSG. Toutefois, pour le recruter, le PSG aura probablement besoin de se séparer de Kylian Mbappé. Est-ce la bonne solution.

A-t-on assisté une passation de pouvoir entre Kylian Mbappé et Lionel Messi mardi soir ? Sur la pelouse du Nou Camp, l'attaquant du PSG a effectivement offert un récital pendant que l'Argentin traversait la rencontre comme un fantôme. Des prestations qui ont bien évidemment relancé l'avenir des deux stars qui semblent étroitement lié. Et pour cause, alors que le contrat de Lionel Messi prend fin en juin prochain au FC Barcelone, son nom circule avec insistance du côté du PSG, tandis que le futur de Kylian Mbappé est également régulièrement au cœur des discussions puisque son bail prend fin en juin 2022. Mais alors que Neymar est proche de prolonger à Paris, le club de la capitale aura du mal à assurer le salaire des trois stars. Faut-il alors sacrifier Mbappé pour attirer Messi ?

Messi ou Mbappé, le PSG va devoir trancher

En effet, en vendant Kylian Mbappé, le PSG récupérera une belle indemnité de transfert et libérera de la place dans sa masse salariale pour convaincre Lionel Messi de signer à Paris. Cependant, l'intérêt sportif de cette hypothèse intrigue et a été mis en lumière mardi soir sur la pelouse du Nou Camp. Lionel Messi (33 ans) ne peut plus offrir les mêmes garanties que par le passé et son déclin va s'accélérer dans les prochaines saisons alors que Kylian Mbappé (22 ans) est sur la phase ascendante et s'apprête à dominer le monde du football pour encore plusieurs saisons. Prolonger le Champion du monde pourrait donc ressembler à une nécessité pour le PSG qui pourrait finalement ne pas avoir le choix. Si Kylian Mbappé refuse de signer un nouveau contrat, le club parisien n'aura d'autre option que de le vendre cet été afin de ne pas le voir partir libre dans un an. Auquel cas, l'arrivée de Lionel Messi, qui sera libre à partir du 1er juillet, deviendra une opportunité à ne pas rater.



