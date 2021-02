Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Lionel Messi temporise pour son avenir !

Publié le 19 février 2021 à 19h45 par Th.B.

Annoncé au PSG ou à Manchester City, Lionel Messi refuserait de brûler les étapes et compterait bien voir vers quelle direction le projet du FC Barcelone va prendre avant de trancher.

La presse continue à s’enflammer concernant l’avenir de Lionel Messi qui n’est pour rappel contractuellement lié au FC Barcelone que jusqu’en juin prochain. Et le capitaine du Barça semble avoir l’embarras du choix. En effet, que ce soit du côté du PSG ou de Manchester City, on préparerait les grandes manoeuvres afin d’accueillir Messi gratuitement lors du prochain mercato. Néanmoins, l’affaire ne serait pas encore entendue et son départ pas encore scellé.

Pas de son ni d’image du côté de Lionel Messi