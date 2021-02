Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La presse espagnole met les choses au clair pour Lionel Messi !

Publié le 19 février 2021 à 17h10 par Th.B.

Malgré la supposée offre pharaonique proposée par Manchester à Lionel Messi, la presse ibérique a assuré ce vendredi que ni les Skyblues, ni le PSG, n’auraient approché l’entourage du capitaine du FC Barcelone avec une proposition concrète.

À l’instar du PSG, Manchester City compterait s’attacher les services de Lionel Messi, et ce, gratuitement à l’occasion du prochain mercato estival. Pour rappel, si la situation restait inchangée d’ici le mois de juin, le capitaine du FC Barcelone sera libre de s’engager avec le club de son choix puisqu’il ne sera plus contractuellement lié au Barça . Depuis l’épisode du burofax, tout porte à croire que Messi prendra la décision de s’en aller, bien que Josep Maria Bartomeu ait déposé sa démission en octobre dernier. Le PSG placerait ses pions en interne via Leonardo et Neymar selon L’Équipe et France Football qui ont récemment assuré que les deux éléments forts du PSG feraient la cour à Lionel Messi en privé. Concernant Manchester City, le club mancunien travaillerait calmement en coulisse et préparerait une offre colossale.

Pas d’offre colossale de Manchester City pour Lionel Messi ?