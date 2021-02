Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Le dossier Haaland totalement relancé par... Tuchel ?

Publié le 19 février 2021 à 17h00 par A.D.

Pour renforcer son attaque, Zinedine Zidane voudrait s'offrir les services d'Erling Braut Haaland. Toutefois, le coach du Real Madrid ne manquerait pas de concurrents sur ce dossier. En plus du FC Barcelone, Chelsea pourrait également jouer un mauvais tour au club merengue. En effet, Thomas Tuchel aurait fait d'Haaland sa grande priorité pour la saison prochaine.

Arrivé au Borussia Dortmund il y a un peu plus d'une année, Erling Braut Haaland pourrait déjà faire ses valises l'été prochain. Alors qu'il brille dans le club de la Ruhr, le buteur norvégien de 20 ans serait toujours dans le viseur de Zinedine Zidane. Totalement sous le charme d'Erling Haaland, le coach du Real Madrid espérerait se l'offrir lors du prochain mercato estival. Et il pourrait avoir une grosse fenêtre de tir si le Borussia Dortmund. « L'intérêt du Real Madrid ? C'est toujours agréable quand quelqu'un vous veut. (...) C’est quelque chose de spécial pour moi de jouer la Champions League, et je suis chanceux de la jouer ici (ndlr à Dortmund). Et je me suis fixé l’objectif de la jouer chaque saison pour le reste de ma carrière » , a expliqué Erling Haaland en zone mixte ce mercredi soir. Dans le cas où le Borussia Dortmund ne jouait pas la Ligue des Champions 2021-2022, la tâche devrait tout de même être compliquée pour Zinedine Zidane. En effet, le technicien du Real Madrid serait soumis à une lourde concurrence pour Erling Braut Haaland.

Erling Haaland serait la grande priorité de Thomas Tuchel