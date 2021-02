Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Prolongations, recrutement... Zidane annonce la couleur !

Publié le 19 février 2021 à 15h00 par D.M.

Présent en conférence de presse ce vendredi, Zinédine Zidane s’est prononcé sur le recrutement du Real Madrid, mais aussi sur la situation des joueurs en fin de contrat.

Discret lors des dernières sessions de transferts, le Real Madrid aurait pour projet de recruter celui qui deviendra le visage du club espagnol. Selon la presse espagnole, les dirigeants merengue voudraient acheter soit Erling Braut Haaland, soit Kylian Mbappé, qui hésite à prolonger son contrat avec le PSG. Parallèlement à ces deux dossiers majeurs, le Real Madrid s’est également penché sur la situation des joueurs en fin de contrat. Cadres du vestiaire, Luka Modric et Sergio Ramos n’ont toujours pas prolongé leur bail avec la Casa Blanca et les négociations se poursuivraient en coulisses. Autre joueur qui voit son contrat expirer en juin prochain, Lucas Vazquez se dirigerait, lui, vers un départ à la fin de la saison selon la presse espagnole.

La priorité est mise sur les joueurs du Real Madrid en fin de contrat