Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une décision déjà prise par Kylian Mbappé pour son avenir ?

Publié le 19 février 2021 à 12h15 par T.M.

Alors que Kylian Mbappé n’a toujours pas fait de choix concernant son avenir, il pourrait bien être en train d’attendre le Real Madrid. Explications.

Auteur d’un triplé mardi face au FC Barcelone, Kylian Mbappé a de nouveau évoqué la question de son avenir à l’issue de sa rencontre. Alors que le flou est total concernant une possible prolongation au PSG ou un départ à l’étranger, le champion du monde a fait savoir qu’il était toujours en pleine réflexion. Le suspens reste donc entier concernant la suite de la carrière de Mbappé. Néanmoins, dernièrement, Le Parisien estimait que la tendance était plutôt à un départ et du côté du Real Madrid, on aurait visiblement la même sensation…

Mbappé attend le Real Madrid ?