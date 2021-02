Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Real Madrid prêt à revoir ses plans pour Kylian Mbappé ?

Publié le 19 février 2021 à 9h10 par T.M.

Pas épargné par la crise financière, le Real Madrid pourrait bien revoir ses plans concernant l’arrivée de Kylian Mbappé au Bernabeu. Explications.

Les questions sont nombreuses concernant l’avenir de Kylian Mbappé. Toutefois, pour beaucoup, il semble acquis que tôt ou tard, l’attaquant du PSG ira au Real Madrid. La question est de savoir quand. A cause du coronavirus, la Casa Blanca a dû reporter son offensive, initialement prévue l’été dernier. Et c’est lors du prochain mercato estival que l’assaut devait être donné par les Merengue pour enfin faire venir Mbappé au Bernabeu. Le fait est que le contexte sanitaire n’a toujours pas évolué et le club madrilène continue de perdre de l’argent. Dans cette situation, le Real Madrid pourrait bien étudier un nouveau plan pour faire venir le champion du monde.

Rendez-vous en 2022 ?