Mercato - Real Madrid : Florentino Pérez sait à quoi s’en tenir pour le prix d’Erling Haaland !

Publié le 19 février 2021 à 9h00 par H.G.

Alors que le Real Madrid serait intéressé par la perspective d’enrôler Erling Braut Haaland lors de la prochaine fenêtre estivale des transferts, le club de la capitale serait désormais fixé au sujet de la clause libératoire de l’international norvégien à Dortmund.

Auteur d’un doublé et d’une passe décisive ce mercredi face au Séville FC en huitième de finale aller de la Ligue des Champions à l’Estadio Ramón Sánchez Pizjuán, Erling Braut Haaland a une nouvelle fois fait forte impression avec le Borussia Dortmund. Cela devenu une habitude pour lui, et c’est ce qui l’a conduit à attirer les regards des plus prestigieuses écuries européennes. Ainsi, le Real Madrid, le FC Barcelone ou encore le PSG ont été annoncés sur ses traces en vue de la prochaine session estivale des transferts. Cependant, des échos contraires sont parus dans la presse ces derniers temps au sujet de sa clause libératoire fixée à 75 M€, certaines sources expliquant que celle-ci sera active dès cet été.

La clause d’Erling Braut Haaland ne sera active qu’à partir de l’été 2022