Mercato - Real Madrid : Pérez prêt à toutes les folies pour Haaland ?

Publié le 18 février 2021 à 21h00 par H.G.

Si le Real Madrid aimerait grandement s’attacher les services d’Erling Braut Haaland l’été prochain, Florentino Pérez ne serait néanmoins pas prêt à dépenser sans compter pour recruter le prolifique buteur norvégien.

Auteur d’excellentes performances au Borussia Dortmund depuis un an, Erling Braut Haaland a ainsi achevé de convaincre les plus prestigieuses écuries européennes de l’enrôler. Ainsi, le Real Madrid, le FC Barcelone ou encore le Paris Saint-Germain ont tous été annoncés sur les traces du natif de Leeds, auteur d’un nouveau doublé ce mercredi contre le Séville FC en huitième de finale aller de la Ligue des Champions à l’Estadio Ramón Sánchez Pizjuán. Cependant, annoncé avec le plus d’insistance sur ses traces, le Real Madrid ne serait pas non plus prêt à dépenser sans compter pour enrôler Erling Braut Haaland, et ce dans un contexte où le Borussia Dortmund pourrait être ouvert à son départ l’été prochain afin de toucher le gros lot, cette fenêtre des transferts étant la dernière au cours de laquelle sa clause libératoire de 75 M€ ne sera pas active.

Florentino Pérez ne veut pas faire de folie sur le plan économique