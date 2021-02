Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo a bien réalisé un très joli coup !

Publié le 19 février 2021 à 7h45 par A.M.

Interrogé sur Moise Kean, Federico Balzaretti félicite Leonardo d'avoir obtenu le prêt de Moise Kean l'été dernier.

L'été dernier, le PSG était en quête d'un avant-centre afin de compenser les départs d'Edinson Cavani et Eric Maxim Choupo-Moting. Après de longues recherches, rendues compliquées par le contexte économique, Leonardo a finalement décidé de miser sur Moise Kean dont il a obtenu le prêt sans option d'achat en provenance d'Everton. D'abord critiqué, ce choix a porté ses fruits puisque l'international italien réalise une très belle saison. Et Federico Balzaretti, ancien international italien et désormais consultant RMC , félicite Leonardo.

«Leonardo a été super bon. Il faut lui dire bravo»