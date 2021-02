Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Moise Kean, l'autre dossier brûlant de Leonardo !

Publié le 18 février 2021 à 19h30 par Arthur Montagne

Bien que l'avenir de Kylian Mbappé soit au cœur de toutes les attentions, la situation de Moise Kean est également à suivre. Prêté par Everton sans option d'achat, l'attaquant italien réalise une très belle saison au PSG ce qui va pousser Leonardo à rapidement prendre en main ce dossier.

L'été dernier, le Paris Saint-Germain était en quête d'un attaquant suite aux départs d'Edinson Cavani et d'Eric Maxim Choupo-Moting, qui sont tous les deux partis libres. Après avoir réussi à obtenir un rabais sur l'option d'achat de Mauro Icardi, Leonardo s'est ainsi mis en quête d'un nouvel avant-centre. Et après une longue attente, le directeur sportif du PSG a finalement enrôlé Moise Kean sous la forme d'un prêt sans option d'achat. Un choix qui a intrigué compte tenu du fait que l'international italien sortait d'une saison passée sur le banc des Toffees qui avaient déboursé 35M€ pour l'attirer en provenance de la Juventus. Mais force est de constater que Leonardo a eu le nez creux.

Kean impressionne au PSG...

En effet, durant la première partie de saison, Moise Kean a profité de la blessure de Mauro Icardi pour occuper régulièrement le poste d'avant-centre. Et l'Italien a rapidement prouvé qu'il était plus qu'un simple plan B à l'ancien buteur de l'Inter Milan. Et depuis l'arrivée de Mauricio Pochettino, Moise Kean prouve qu'il a une autre corde à son arc, à savoir la polyvalence. Contre l'OGC Nice puis le FC Barcelone, l'ancien joueur de la Juventus a été aligné dans le couloir droit de l'attaque parisienne et il a été décisif. Après avoir offert la victoire face aux Aiglons (2-1), il a de nouveau marqué contre les Catalans (4-1). Deux rencontres durant lesquels il a pesé également par son activité et son repli défensif. Des prestations qui relance les débats sur son avenir alors que son prêt au PSG n'est pas assorti d'une option d'achat.

... mais son transfert ne sera pas simple