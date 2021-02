Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar a un plan à 200M€ pour Mbappé !

Publié le 18 février 2021 à 19h15 par A.M.

Alors que le PSG estimerait la valeur de Kylian Mbappé à 200M€, la stratégie du club parisien serait de décourager les clubs intéressés par l'attaquant français.

Déjà régulièrement annoncé sur le départ, Kylian Mbappé est encore plus au cœur des spéculations concernant son avenir après son incroyable prestation sur la pelouse du Nou Camp mardi soir (4-1). Sous contrat avec le PSG jusqu'en juin 2022, l'attaquant français s'est dit en réflexion concernant son avenir alors que deux possibilités s'offrent à lui à savoir prolonger ou partir. Mais selon les informations du Parisien , le départ de Mbappé à un prix, à savoir 200M€.

A 200M€, personne ne recrutera Mbappé