Mercato - PSG : Un traitement à la Rabiot pour Mbappé ? La réponse !

Publié le 18 février 2021 à 23h45 par Th.B.

Alors que le PSG peine à enregistrer la moindre avancée pour la prolongation de contrat de Kylian Mbappé, la presse espagnole évoque l’option que l’attaquant parisien soit à terme écarté par le club de la capitale jusqu’à la fin de son contrat comme Adrien Rabiot avant lui. Mais il n’en serait rien.

« Ce serait con de jouer son avenir sur un match, bon ou mauvais. Si on avait perdu, dire 'je ne vais pas prolonger parce qu’on a perdu', ça aurait été ridicule. C’est ce qu’ils disent en Espagne ? Il faut les laisser parler, je n’écoute pas ce que les gens disent ». Dans la foulée de son triplé historique sur la pelouse du FC Barcelone mardi soir, Kylian Mbappé livrait ce message à la presse concernant les rumeurs sur son avenir. Bien qu’il ait botté en touche quant aux spéculations l’envoyant en Espagne du côté du Real Madrid, sa prolongation de contrat au PSG se fait attendre. Depuis plusieurs semaines, Leonardo et la direction sportive du PSG tenterait de sceller l’avenir de Mbappé en rallongeant son aventure parisienne, en vain jusqu’à présent. De quoi pousser le PSG à prendre une énorme décision ?

Pas de projet Rabiot répliqué par le PSG pour Mbappé