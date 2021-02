Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Ce protégé de Jorge Sampaoli annonce la couleur pour son avenir !

Publié le 19 février 2021 à 0h30 par T.M.

Protégé de Jorge Sampaoli à l’Atlético Mineiro, Junior Alonso s’est confié sur les nombreuses rumeurs entourant l’entraîneur argentin, annoncé sur le banc de l’OM.

Actuellement à la tête de l’Atlético Mineiro et lié jusqu’en décembre 2021, Jorge Sampaoli pourrait toutefois prochainement quitter le club de Belo Horizonte. En effet, en ce moment, les derniers détails seraient en train d’être réglés pour son départ et ainsi lui permettre de s’envoler vers l’OM. Après le FC Séville, l’Argentin devrait connaitre une deuxième expérience en Europe, ayant la lourde tâche de succéder à André Villas-Boas sur le banc phocéen. Alors que Pablo Longoria serait donc également en train de finaliser l’arrivée de Sampaoli, au sein du club brésilien, on n’est pas vraiment déstabilisé par tout ce qui peut se dire actuellement…

« Nous ne parlons pas de ça »