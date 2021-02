Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le dossier brûlant du moment est bientôt réglé !

Publié le 18 février 2021 à 14h30 par G.d.S.S.

Depuis plus de quinze jours, la direction de l’OM s’active plus que jamais en coulisses pour boucler l’arrivée de son nouvel entraîneur. Et la piste menant à Jorge Sampaoli semble clairement se préciser, même si ce dossier a connu quelques contretemps ces derniers jours.

Le 2 février, en raison de nombreux désaccords avec la direction de l’OM et notamment sur le recrutement de dernière minute d’Olivier Ntcham, André Villas-Boas affichait son envie de démissionner en conférence de presse. Finalement, l’OM a officialisé quelques heures plus tard sa mise à pied, et depuis, Pablo Longoria ne cesse de multiplier les pistes en coulisses pour remplacer l’entraîneur portugais. Comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité, plusieurs profils de renom comme Maurizio Sarri, Rafael Benitez et Lucien Favre ont recalé le directeur sportif de l’OM, mais ce dernier semble avoir finalement trouvé son bonheur avec un autre entraîneur…

Sampaoli se rapproche enfin !

En effet, Jorge Sampaoli semble de plus en plus proche de mettre un terme à son aventure avec l’Atletico Mineiro, où il est sous contrat jusqu’en décembre prochain, pour débarquer à l’OM et en devenir le nouvel entraîneur. Le technicien argentin est la grande priorité de Longoria depuis quelque temps, mais son engagement actuel au Brésil a compliqué la tâche du dirigeant marseillais. D’ailleurs, à en croire les dernières tendances dégagées par la presse brésilienne, le club saoudien d’Al-Hilal a tenté de jouer les trouble-fête en affichant également son intérêt pour Jorge Sampaoli, mais cette piste serait moins attirante que l’OM aux yeux de l’entraîneur argentin. Ce dossier pourrait donc être réglé dans les prochains jours, et le projet McCourt semble donc tenir son nouvel entraîneur. En attendant, Nasser Larguet va poursuivre son intérim sur le banc de l’équipe première de l’OM.

