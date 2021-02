Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Pablo Longoria confirme pour le nouvel entraîneur !

Publié le 18 février 2021 à 8h45 par G.d.S.S.

Plus que jamais en quête du successeur d’André Villas-Boas pour mettre un terme à l’intérim de Nasser Larguet sur le banc de l’OM, Pablo Longoria a confirmé la tendance mercredi soir.

Ce n’est plus un secret pour personne, l’OM fait le forcing en coulisses pour attirer au plus vite Jorge Sampaoli et ainsi débuter un nouveau chapitre de l’ère McCourt. Depuis la mise à pied d’André Villas-Boas, le 2 février dernier, Pablo Longoria a essuyé quelques refus à ce poste d’entraîneur, et principalement ceux de Maurizio Sarri, Rafael Benitez et Lucien Favre comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité. Mais le head of football de l’OM ne lâche rien dans sa quête d’un nouveau technicien…

« Un coach qui s’inscrit dans le projet »