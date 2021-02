Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : La succession de Villas-Boas bouclée grâce à Jardim ?

Publié le 18 février 2021 à 19h10 par Th.B.

En quête d’un entraîneur depuis la mise à pied d’André Villas-Boas, le directeur du football de l’OM, Pablo Longoria, aurait bouclé l’arrivée de l’Argentin. Et du côté de l’Atletico Mineiro, sa succession avancerait considérablement notamment grâce à Leonardo Jardim.

Et si après quelque temps de battement, le successeur d’André Villas-Boas à la tête de l’OM était finalement trouvé ? Depuis la mise à pied à titre conservatoire de Villas-Boas, Nasser Larguet assure l’intérim sur le banc du club phocéen. Comme le10sport.com vous l’avait révélé en exclusivité le 5 février, Jorge Sampaoli était alors en pole position pour devenir l’entraîneur de l’Olympique de Marseille. Ces dernières heures, ce dossier a pris une tout autre dimension puisque Sampaoli serait tout proche de mettre un terme à son contrat courant jusqu’en décembre prochain à l’Atletico Mineiro. Et le club brésilien serait déjà passé à l’action pour son remplacement.

Leonardo Jardim pour succéder à Jorge Sampaoli à l’Atletico Mineiro ?