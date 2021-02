Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le remplaçant de Villas-Boas annonce la couleur pour son avenir !

Publié le 18 février 2021 à 12h45 par G.d.S.S.

Alors qu’il assure l’intérim au poste d’entraîneur de l’OM depuis le départ d’André Villas-Boas, Nasser Larguet a fait le point sur sa situation en attendant la probable nomination de Jorge Sampaoli.

Depuis plusieurs semaines, l’actualité de l’OM est principalement marquée par le dossier du nouvel entraîneur puisqu’André Villas-Boas a été mis à pied début février. Comme le10sport.com vous l’a révélé ces dernières heures, un accord avec Jorge Sampaoli est en bonne voie, mais en attendant, c’est Nasser Larguet qui assure l’intérim sur le banc de l’OM. Interrogé en conférence de presse mercredi soir après la victoire contre l’OGC Nice en championnat (3-2), ce dernier a fait le point sur sa situation personnelle et son avenir suspendu au dossier Sampaoli.

« J’essaye de savourer chaque instant »