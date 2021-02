Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le clan Mbappé aurait fait une annonce retentissante au Real Madrid !

Publié le 19 février 2021 à 11h15 par D.M.

L’entourage de Kylian Mbappé aurait indiqué aux dirigeants du Real Madrid qu’il ne comptait pas prolonger son contrat avec le PSG, qui prend fin en juin 2022.

« Ce serait con de jouer son avenir sur un match, bon ou mauvais. Si on avait perdu, dire 'je ne vais pas prolonger parce qu’on a perdu', ça aurait été ridicule. Sur les rumeurs en Espagne ? Il faut les laisser parler, je n’écoute pas ce que les gens disent. C’est une réflexion sur le long terme, pas sur un match ou deux. J’ai toujours dit que j’étais heureux ici, et avec ce genre de match je suis encore plus heureux » avait confié Kylian Mbappé après avoir inscrit un triplé face au FC Barcelone ce mardi. Sous contrat jusqu’en 2022 avec le PSG, l’attaquant français pourrait rester un an ou deux de plus à Paris, avant de s’envoler vers d’autres cieux selon les informations de L’Equipe . Toutefois, la presse espagnole continue d’annoncer que Mbappé pourrait rejoindre le Real Madrid cet été.

Mbappé ne souhaiterait pas prolonger selon la presse espagnole