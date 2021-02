Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Sergio Agüero sort du silence sur son avenir !

Publié le 19 février 2021 à 9h15 par D.M.

Annoncé du côté du PSG, Sergio Agüero s’est prononcé sur son avenir, alors que son contrat avec Manchester City expire en juin prochain.

Auteur d’un triplé face au FC Barcelone, Kylian Mbappé est actuellement la grande priorité de Leonardo, qui cherche à allonger son contrat. Toutefois, le joueur hésite à prolonger son bail avec le PSG et pourrait répondre favorablement aux appels du Real Madrid. En cas de départ, le club parisien pourrait frapper un grand coup en attirant Lionel Messi selon les informations de L’Equipe . Toutefois, l’agent de joueurs, Bruno Satin, avait annoncé sur le plateau du Late Football Club que le PSG suivait également la situation de Sergio Agüero dont l’avenir à Manchester City demeure incertain.

« Je ne sais pas encore quoi faire »