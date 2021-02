Foot - Mercato - PSG

Mercato : PSG, Barcelone… Lionel Messi a un projet colossal pour son avenir !

Publié le 19 février 2021 à 6h15 par Th.B.

Au coeur de toutes les rumeurs, Lionel Messi est également annoncé en Major League Soccer en plus du PSG et de Manchester City où il y retrouverait son ancien coéquipier du FC Barcelone : Cesc Fabregas.

Le nom de Lionel Messi est sur toutes les lèvres depuis plusieurs mois désormais, son contrat au FC Barcelone courant jusqu’en juin prochain. À l’instant T, nul ne sait de quoi son avenir sera fait. Signera-t-il au PSG qui lui fait une cour publique et privée ou privilégiera-t-il le challenge Manchester City où il retrouverait Pep Guardiola ? Le suspense est à son comble, mais le capitaine du FC Barcelone pourrait choisir une tout autre option avec son ancien coéquipier Cesc Fabregas : La Major League Soccer.

Un avenir en MLS pour Messi et Fabregas ?