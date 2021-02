Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Le plan de vol est fixé pour Haaland !

Publié le 19 février 2021 à 10h00 par T.M.

A l’été, outre Kylian Mbappé, le Real Madrid fera également le forcing pour recruter Erling Braut Haaland. Le plan des Merengue serait d’ailleurs connu pour s’offrir le prodige du Borussia Dortmund.

Pour le prochain mercato estival, le Real Madrid voit les choses en grand. Au sein de la Casa Blanca, on voudrait constituer un duo d’attaque incroyable avec Kylian Mbappé et Erling Braut Haaland. A 22 et 20 ans, le Français et le Norvégien sont désignés comme les successeurs de Lionel Messi et Cristiano Ronaldo et les Merengue rêveraient donc de les associer. Toutefois, il faut bien sûr prendre en compte l’aspect économique et cela aurait son importance. Ainsi, comme l’a révélé Mundo Deportivo ce vendredi, le Real Madrid pourrait bien attendre 2022 pour Mbappé afin qu’il vienne libre, ne pouvant actuellement pas assumer un transfert à 200M€ et son salaire XXL.

Une contrepartie en échange ?