Mercato - Real Madrid : Avantage Barcelone pour Erling Braut Haaland ?

Publié le 19 février 2021 à 5h15 par T.M.

Annoncé comme l’un des grands rêves du Real Madrid, Erling Braut Haaland pourrait toutefois plutôt filer du côté du FC Barcelone. Explications.

Auteur d’un doublé ce mercredi face au FC Séville ce mercredi en Ligue des Champions, Erling Braut Haaland a encore démontré tout son talent, et ce à seulement 20 ans. Si le Norvégien fait actuellement le bonheur du Borussia Dortmund, cela pourrait ne plus être le cas dans très longtemps. En effet, lors du prochain mercato estival, on pourrait s’arracher les services d’Erling Braut Haaland. Au Real Madrid, il serait notamment prévu de lancer l’offensive pour s’offrir cette pépite. Mais attention toutefois au FC Barcelone…

Une relation Raiola-Laporta qui fait la différence ?