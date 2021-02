Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo va boucler une recrue à 9M€ !

Publié le 19 février 2021 à 8h45 par La rédaction

Prêté par l'AS Roma au PSG depuis l'été dernier, Alessandro Florenzi a convaincu les dirigeants parisiens de lever son option d'achat afin de pouvoir prolonger l'aventure commune.

Désireux de renforcer le poste de latéral droit l'été dernier, les dirigeants du Paris Saint-Germain ont jeté leur dévolu sur Alessandro Florenzi. Après plusieurs mois passés au sein du club de la capitale, l'Italien s'apparente de plus en plus comme une véritable bonne affaire. Prêté par l'AS Roma, avec une option d'achat ne s'élevant qu'à 9M€, Florenzi a tout de même mis du temps à convaincre mais ses dernières prestations et sa régularité auraient finalement fait pencher la balance en sa faveur. À tel point que, à en croire les informations dévoilées par Fabrizio Romano dans le Here We Go Podcast ce mercredi : « Alessandro Florenzi est prêté de la Roma au Paris Saint-Germain, il veut rester et le PSG veut le garder. Il y a d'énormes chances de revoir Florenzi au PSG la saison prochaine. » Même si rien n'est acté pour le moment, la tendance se confirme : Alessandro Florenzi pourrait bel et bien poursuivre son aventure au PSG.

Florenzi va être acheté par le PSG