Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ça se précise pour l’avenir de cette recrue estivale de Leonardo !

Publié le 17 février 2021 à 17h15 par H.G.

Alors qu’Alessandro Florenzi n’évolue qu’en prêt cette saison au Paris Saint-Germain, l’international italien devrait néanmoins bel et bien être acheté par le club de la capitale l’été prochain.

En quête d’un renfort pour le flanc droit de sa défense au cours de la dernière session estivale des transferts, le PSG a décidé de miser sur Alessandro Florenzi dans cette optique. L’international italien est ainsi arrivé en provenance de l’AS Roma dans le cadre d’un prêt assorti d’une option d’achat fixée à 9 M€. Cependant, s’il convainc globalement les observateurs, le natif de Rome n’est pas encore certain de rester au PSG la saison prochaine et joue son avenir au sein des pensionnaires du Parc des Princes en cette seconde partie de saison. Pour autant, si rien ne serait encore acté définitivement, une tendance claire se dessinerait déjà pour son futur à Paris.

« Il y a d'énormes chances de revoir Florenzi au PSG la saison prochaine »