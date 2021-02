Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mauricio Pochettino met les choses au clair sur le Barça !

Publié le 19 février 2021 à 7h15 par H.G.

Alors qu’il a été annoncé que Mauricio Pochettino aurait pu rejoindre le FC Barcelone il y a un an, l’entraîneur du PSG a tenu à démentir ces informations.

Arrivé au PSG en janvier dernier en lieu et place de Thomas Tuchel, Mauricio Pochettino réussit ses premiers pas sur le banc du club de la capitale française. Et pour cause, en plus d’obtenir des résultats sur la scène nationale, son équipe s’est largement imposée ce mardi au Camp Nou face au FC Barcelone pour le compte des huitièmes de finale aller de la Ligue des Champions (4-1). Un match contre le Barça hautement symbolique pour Mauricio Pochettino, lui, l’ancien joueur du RCD Espanyol, mais aussi parce qu’il fut un temps annoncé sur les tablettes des Blaugrana .

« A aucun moment il n'y a eu des contacts avec le Barça »