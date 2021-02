Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mauricio Pochettino fait une énorme annonce pour l’avenir de Kylian Mbappé !

Publié le 18 février 2021 à 21h45 par H.G. mis à jour le 18 février 2021 à 21h46

Alors que Kylian Mbappé arrivera au terme de son contrat le 30 juin 2022, Mauricio Pochettino a laissé entendre ce jeudi que le feuilleton entourant l’avenir de son numéro 7 pourrait bientôt toucher à sa fin.

« C’est une réflexion sur le long terme, pas sur un match ou deux. J’ai toujours dit que j’étais heureux ici, et avec ce genre de match je suis encore plus heureux », a indiqué Kylian Mbappé ce mardi au sortir de la victoire 4-1 du PSG face au FC Barcelone au Camp Nou pour le compte du huitième de finale aller de la Ligue des Champions opposant les deux équipes. Ce faisant, l’international français auteur d’un triplé face aux Catalans a entretenu le flou autour de son avenir. Sous contrat jusqu’au 30 juin 2022, le droitier de 22 ans est en effet dans un tournant de sa carrière au PSG puisque le club parisien pourrait n’avoir d’autre choix que de le vendre l’été prochain s’il n’a pas prolongé d’ici-là afin de ne pas s’exposer au risque qu’il s’en aille librement un an plus tard.

« Je pense que c'est un problème qui sera bientôt résolu »