Mercato - OM : Nouvelle confirmation pour Jorge Sampaoli !

18 février 2021

Depuis le départ d’André Villas-Boas, Pablo Longoria tente tout pour trouver un nouvel entraîneur à l’OM. La piste la plus chaude semble être celle menant à Jorge Sampaoli et le technicien argentin se rapprocherait de plus en plus du club phocéen.

Pablo Longoria se démène pour trouver un nouvel entraîneur à l’OM. Depuis le départ d’André Villas-Boas, mis à pied par Jacques-Henri Eyraud, Nasser Larguet assure l’intérim au poste laissé vacant par le technicien portugais. Mais la direction phocéenne compte bien trouver un remplaçant sur le long terme. Plusieurs noms sont sur la liste du directeur sportif espagnol, comme celui d'Ernesto Valverde qui se serait ajouté il y a peu selon les informations de Nicolo Schira. Mais une piste semble beaucoup plus chaude que les autres. Jorge Sampaoli est lié depuis déjà plusieurs jours avec l’OM. Sous contrat avec l’Atletico Mineiro au Brésil jusqu’en 2021, l’ancien sélectionneur de l’Argentine se rapprocherait tout doucement de Marseille.

Un contrat d’un an en préparation

Toujours selon les informations de Nicolo Schira, Jorge Sampaoli discuterait autour d’un possible contrat avec les dirigeants olympiens. Un bail allant jusqu’en 2022 serait déjà en préparation pour accueillir l'ex-entraîneur du FC Séville. Le technicien argentin est clairement la cible numéro 1 de l’OM pour succéder à André Villas-Boas. Reste à savoir si Sampaoli acceptera l’offre du club phocéen, alors que Pablo Longoria espère très prochainement une arrivée d'un entraîneur pour prendre la place laissée par le Portugais.