Mercato - Real Madrid : Pour Mbappé et Haaland, Florentino Pérez prépare une grosse révolution !

Publié le 19 février 2021 à 14h30 par T.M.

Pour le Real Madrid de demain, Florentino Pérez rêve notamment de pouvoir associer Kylian Mbappé et Erling Braut Haaland. Un rêve qui a toutefois un prix pour la Casa Blanca, mais pour se donner les moyens de ses ambitions, le club madrilène pourrait totalement dynamiter son effectif cet été.

Cette semaine, les projecteurs étaient tous braqués sur Kylian Mbappé et Erling Braut Haaland. Mardi, le joueur du PSG a mis tout le monde d’accord en inscrivant un triplé face sur la pelouse du FC Barcelone. Le lendemain, motivé par ce que le Français avait fait, la pépite du Borussia Dortmund avait inscrit un doublé face au FC Séville. En Espagne, Mbappé et Haaland se sont régalés et ironie du sort, ces pelouses pourraient être leurs prochains terrains de jeu. En effet, le Français et le Norvégien sont les deux grands rêves du Real Madrid pour le mercato estival à venir. Il y a toutefois un mais pour les Merengue : le prix. Comme cela avait été dernièrement annoncé, le PSG pourrait réclamer près de 200M€ pour Kylian Mbappé, tandis que faire venir Erling Braut Haaland serait estimé à 110M€. Or, le fait est qu’actuellement, touché par la crise financière, le Real Madrid n’a pas les moyens pour exaucer ses voeux. Néanmoins, dans les mois à venir, Florentino Pérez et la direction madrilène devraient faire en sorte que ces rêves puissent devenir réalité.

Un grand ménage pour Mbappé et Haaland !