Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L'annonce retentissante de Zidane sur le dossier Mbappé !

Publié le 19 février 2021 à 13h45 par D.M.

Présent en conférence de presse ce vendredi, Zinedine Zidane a été interrogé à de nombreuses reprises sur une possible arrivée de Kylian Mbappé au Real Madrid. L'entraîneur français a précisé qu'il n'avait pas demandé à Florentino Perez de recruter l'attaquant du PSG.

Kylian Mbappé a attendu que les yeux de l’Europe soient rivés sur lui pour réaliser l’une de ses plus belles prestations sous le maillot du PSG. En l’absence de Neymar, l’attaquant français a réalisé une énorme prestation en huitième de finale aller de Ligue des champions face au FC Barcelone en inscrivant notamment un triplé. Après la rencontre, Kylian Mbappé n’a pas échappé aux questions sur son avenir. Sous contrat jusqu’en 2022, le joueur s’interroge toujours et hésite à prolonger son contrat avec le PSG : « Ce serait con de jouer son avenir sur un match, bon ou mauvais. Si on avait perdu, dire 'je ne vais pas prolonger parce qu’on a perdu', ça aurait été ridicule. Sur les rumeurs en Espagne ? Il faut les laisser parler, je n’écoute pas ce que les gens disent. C’est une réflexion sur le long terme, pas sur un match ou deux. J’ai toujours dit que j’étais heureux ici, et avec ce genre de match je suis encore plus heureux ». Comme indiqué par l’attaquant, les rumeurs se multiplient en Espagne et il est question d’une possible arrivée de Mbappé au Real Madrid.

« Je n'ai envoyé aucun message à Florentino Pérez au sujet de Mbappé »