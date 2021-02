Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un énorme coup de tonnerre à prévoir dans le dossier Milik ?

Publié le 19 février 2021 à 13h10 par D.M.

A en croire la presse italienne, Arkadiusz Milik disposerait dans son contrat d’une clause qui lui permettrait de quitter l’OM pour seulement 12M€. Mais pour l’heure, l’attaquant polonais donnerait sa priorité à la formation marseillaise.

A la recherche d’un attaquant capable de concurrencer Dario Benedetto, l’OM a trouvé la perle rare. En grande difficulté au Napoli, Arkadiusz Milik a pris la direction de Marseille et a été prêté jusqu’en juin 2022 avec option d’achat. Toutefois, ces dernières heures, la presse italienne a indiqué que l’attaquant polonais pourrait mettre fin à son aventure à l’OM plus tôt que prévu. Gianluca Di Marzio a indiqué que le joueur pourrait quitter la formation phocéenne cet été contre un chèque de 12M€ grâce à une clause présente dans son contrat. Toutefois, les clauses libératoires sont interdites en France et le journaliste précise qu'elle avait été négociée avec le Napoli lors de sa dernière prolongation.

Milik pourrait quitter l'OM pour 12M€, mais...