Mercato - Real Madrid : Bale, Marcelo… L’incroyable plan de Florentino Pérez !

Publié le 19 février 2021 à 12h00 par T.M.

Depuis l’été dernier, le Real Madrid a opéré un grand ménage au sein de son effectif. Et visiblement, du côté de la Casa Blanca, cela serait loin d’être terminé.

Compte tenu du contexte actuel, le Real Madrid avait revu ses plans lors du dernier mercato estival. Ne dépensant rien pour se renforcer, la Casa Blanca s’était concentrée sur les départs afin de mettre de l’argent de côté. Ainsi, près de 100M€ avait été récupérés dans cette opération. De quoi donner une petite marge de manoeuvre pour les recrutement à venir. Toutefois, au Real Madrid, on veut se donner les moyens de ses ambitions. Et alors que les noms de Kylian Mbappé et d’Erling Braut Haaland reviennent avec insistance, du côté du Bernabeu, on veut clairement faire de la place pour ces nouveaux joueurs.

Le Real Madrid va continuer le ménage !