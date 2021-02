Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un énorme manqué du Barça avec Mbappé ? La réponse !

Publié le 19 février 2021 à 10h10 par H.G.

Alors qu’il avait dernièrement été annoncé que Kylian Mbappé avait un temps trouvé un accord pour rejoindre le FC Barcelone avant de rejoindre le PSG, cette information serait finalement inexacte.

Si Kylian Mbappé évolue actuellement au PSG et qu’il fait les beaux jours du club de la capitale depuis son arrivée en 2017 en provenance de l’AS Monaco, l’international fait rêver du côté de l’Espagne. En effet, le droitier de 22 ans est fréquemment annoncé sur les tablettes du Real Madrid, qui rêverait de s’attacher ses services afin d’en faire la tête de gondole de son projet pour les prochaines années. Seulement voilà, à en croire les rumeurs parues ces derniers jours, l’histoire aurait pu être complètement différente ! En effet, il a été annoncé que Kylian Mbappé aurait pu rejoindre le FC Barcelone à l’été 2017, au moment où il a quitté l’AS Monaco. Un accord aurait même été trouvé en ce temps là pour un transfert chiffré à 130 M€ plus 25 M€ de bonus.

Il n’y aurait jamais eu d’offre du FC Barcelone pour Kylian Mbappé en 2017

Toutefois, ces informations seraient infondées à en croire Mundo Deportivo . Le quotidien catalan explique ce jeudi que des sources au courant des contacts entre les deux parties auraient catégoriquement nié l’existence d’un tel accord. La raison à cela serait simple : il était alors su que Kylian Mbappé avait décidé de rejoindre une autre destination, à savoir le PSG. En revanche, ce qui s’avérerait exact, d’après Mundo Deportivo , serait que le FC Barcelone aurait bien exploré la poste menant à l’homme qui lui a infligé un triplé ce mardi en huitième de finale aller de Ligue des Champions (victoire 4-1 du PSG), mais sans avoir jamais formulé d’offre.