PSG - Polémique : Penalty, joie… La presse espagnole pointe du doigt Nasser Al-Khelaïfi !

Publié le 18 février 2021 à 15h45 par T.M.

Dans les tribunes du Camp Nou mardi soir, Nasser Al-Khelaïfi n’est clairement pas passé inaperçu. D’ailleurs, la presse espagnole n’a pas manqué de critiquer le président du PSG.

Pour la reprise de la Ligue des Champions, les fans de football ont notamment eu le droit à un très beau spectacle lors de FC Barcelone-PSG. Auteur d’un triplé, Kylian Mbappé a contribué à la large victoire de son équipe (1-4). Durant cette rencontre, cela a d’ailleurs également chauffé entre certains joueurs. Les insultes ont notamment fusé entre Gerard Piqué et Antoine Griezmann, mais aussi entre Kylian Mbappé et Jordi Alba. Et dans les tribunes du Camp Nou, cela aurait également été tendu. Présent pour l’événement, Nasser Al-Khelaïfi, président du PSG, se retrouve aujourd’hui pointé du doigt par Mundo Deportivo .

Un comportement polémique