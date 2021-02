Foot - PSG

PSG - Clash : L’échange surréaliste entre Kylian Mbappé et un joueur du FC Barcelone !

Publié le 17 février 2021 à 17h10 par B.C.

Homme du match face au FC Barcelone (4-1) grâce à son triplé, Kylian Mbappé s’est également fait remarquer en s’accrochant verbalement avec Jordi Alba.

Ce mardi soir, Kylian Mbappé a livré sa prestation la plus aboutie sous le maillot du Paris Saint-Germain. L’international français a pris ses responsabilités en l’absence de Neymar et Angel Di Maria, en inscrivant un triplé qui permet au PSG de prendre une grosse option pour les quarts de finale. Mbappé a logiquement agacé les joueurs du FC Barcelone avec cette prestation XXL. Gerard Piqué et Antoine Griezmann se sont notamment écharpés durant la rencontre, conscients que leur équipe n’y arrivait pas, tandis que Sergiño Dest a reçu les foudres de ses coéquipiers pour ses difficultés à contenir le champion du monde tricolore. Et ce dernier a également échangé des mots doux avec l’un de ses adversaires du soir.

« Dans la rue, je te tue moi »

La chaîne de télévision espagnole Movistar + a en effet diffusé un échange très tendu impliquant Kylian Mbappé durant la victoire contre le Barça. Après une action de jeu, Sergiño Dest a tenté de s’approcher du Français, qui a réagi avec un : « Ne me touche pas » destiné à l'Américain. Jordi Alba, qui l'écoutait, a pris la défense de son coéquipier : « Il t’a demandé pardon ! », avant de reprocher à l’attaquant du PSG son attitude hautaine. Comprenant l’espagnol, Kylian Mbappé a alors très sèchement répondu à Alba avec une menace : « Dans la rue, je te tue moi . » Gerard Piqué est également intervenu en demandant au Français : « Tu vas tuer qui ? », avant que Jordi Alba ajoute : « Tu apprends du pire, idiot . » Les retrouvailles le 10 mars prochain pour le huitième de finale retour s’annoncent très tendus.

Mbappé empuja a Dest, Alba sale en su defensa y pasa esto:-Alba: "Te ha pedido perdón. Eres un agrandado"-Mbappé: "En la calle yo te mato"-Alba: "Estás aprendiendo del peor, bobo"#LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/ZT5qFZztwu — Fútbol en Movistar+ (@MovistarFutbol) February 17, 2021