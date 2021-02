Foot - PSG

PSG : Pochettino affiche de grosses ambitions avant le choc face au Barça !

Publié le 16 février 2021 à 20h29 par La rédaction mis à jour le 16 février 2021 à 20h30

Alors que le PSG retrouve le FC Barcelone ce mardi soir, Mauricio Pochettino annonce qu’il souhaite l’emporter sur la pelouse du Camp Nou.