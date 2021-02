Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un grand favori se dégagerait pour David Alaba !

Publié le 19 février 2021 à 13h15 par T.M.

Ayant annoncé son futur départ du Bayern Munich, David Alaba est l’une des grandes actions sur le marché des transferts. Et dans cette course pour l’Autrichien, un favori se détacherait.

« J'ai pris la décision de partir du Bayern Munich à la fin de cette saison pour essayer quelque chose de nouveau ». Il y a quelques jours, David Alaba officialisait son futur départ du Bayern Munich. N’ayant pas trouvé d’accord avec sa direction pour prolonger, l’Autrichien se retrouvera donc libre en fin de saison. Néanmoins, à l’occasion de sa conférence de presse, Alaba n’avait rien dit concernant son futur club et pour cause, rien ne serait encore bouclé pour le protégé de Pini Zahavi. Néanmoins, le joueur de 28 ans a l’embarras du choix, étant courtisé par les plus grands clubs d’Europe à l’instar du PSG, comme le10sport.com vous l’avait révélé.

Avantage Real Madrid ?