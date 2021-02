Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato : Real Madrid, PSG, Barcelone... Le clan Camavinga lâche ses vérités !

Publié le 19 février 2021 à 11h30 par Dan Marciano

Agent d’Eduardo Camavinga, Jonathan Barnett s’est prononcé sur l’avenir du milieu de terrain et notamment sur l’intérêt du Real Madrid.

Eduardo Camavinga a vécu une année 2020 exceptionnelle. Performant sous le maillot de Rennes, le milieu de terrain a attiré la lumière sur lui et a même fait ses débuts en sélection, sous le maillot de l’équipe de France. Formé au sein du club breton, le joueur de 18 ans portera t-il le maillot rennais la saison prochaine ? Rien n’est moins sûr. Devant la presse, Camavinga avait émis le souhait de prolonger son contrat avec son club formateur. « Est-ce que je pourrais prolonger ? Oui. En ai-je envie ? Oui. Qu'est-ce qui bloque ? Je ne sais pas, il y a des négociations. Si vous voulez parler de ça, il y a mon père. C'est une réflexion sur tout. Il y a des négociations, des réflexions, on parle. Si ça se fait, ça se fera. C'est vous (les journalistes, ndlr) qui me voyez parti, moi je suis concentré à 100% sur le club » avait-il confié il y a quelques jours. Mais à en croire la presse allemande, l’international français voudrait se lancer un nouveau défi.

Un départ de Camavinga cet été ?

Sous contrat jusqu’en juin 2022, Eduardo Camavinga voudrait quitter Rennes, et ce dès le prochain estival. Selon les informations de Sport 1 , le milieu de terrain serait décidé à partir afin de rejoindre un club plus huppé. Alors que l’avenir du joueur est au cœur des rumeurs, son agent s’est exprimé sur la suite de sa carrière à Rennes. Même s’il indique que le milieu de terrain est heureux en Bretagne, Jonathan Barnett n’a pas exclu un départ lors des prochains mois. « Pour le moment, c'est un joueur rennais. Il aime Rennes et, pour l’instant, nous n’avons pas vraiment été attirés par d’autres clubs. Ce n’est pas notre position. Voyons ce qui se passera plus tard, mais il est bien à Rennes et c’est très bien. Être le meilleur milieu de terrain du monde, c’est comme ça que je vois son avenir, avec beaucoup de médailles et beaucoup de trophées » a confié l’agent anglais dans un entretien à Goal . Plusieurs équipes auraient déjà avancé leurs pions dans ce dossier Camavinga et pas des moindres…

« Eduardo aura le choix entre beaucoup de clubs si Rennes décide de le libérer »