Mercato - Real Madrid : Concurrence, départ... Ça s'accélère pour l'avenir d'Eduardo Camavinga !

Engagé jusqu'au 30 juin 2022 avec le Stade Rennais, Eduardo Camavinga serait suivi de près par les plus grands clubs européens, et en particulier par le Real Madrid et le Bayern. Très courtisée, la pépite de 18 ans ne voudrait en aucun cas aller au bout de son contrat et compterait quitter le club breton dès cet été.

Lors de la dernière saison, Eduardo Camavinga s'est révélé à l'échelle européenne. Auteur d'une saison éblouissante avec le Stade Rennais, la pépite de 18 ans aurait tapé dans l'oeil de plusieurs écuries européennes, et notamment du PSG et du Real Madrid. Toutefois, ni Leonardo, ni Zinedine Zidane ne sont parvenus à faire plier le Stade Rennais, et la crise provoquée par le coronavirus n'a pas aidé. Alors qu'il défend toujours les couleurs du club breton, Eduardo Camavinga aurait toujours de grands admirateurs dans les quatre coins de l'Europe. Alors que son contrat arrivera à terme le 30 juin 2022, l'international français devrait donc faire l'objet d'une grosse bataille lors de la prochaine fenêtre de transferts.

Une bataille colossale pour Eduardo Camavinga ?

D'après les indiscrétions de Sport1 , le Bayern serait prêt à en découdre pour Eduardo Camavinga. Marco Neppe, recruteur de l'écurie bavaroise, serait même déjà allé à la pêche aux renseignements pour la pépite du Stade Rennais. Après avoir déjà réalisé un énorme coup avec l'arrivée de Dayot Upamecano en provenance de Leipzig, le Bayern voudrait agrandir sa colonie française en recrutant désormais Camavinga. Néanmoins, à en croire le média allemand, le club emmené par Hans-Dieter Flick serait loin d'être seul sur ce dossier. En effet, Eduardo Camavinga figurerait sur les tablettes de tous les grands clubs européens, et en particulier du Real Madrid. De son côté, le jeune international français serait plus que jamais prêt à quitter le cocon rennais à la fin de la saison.

Eduardo Camavinga serait décidé à partir cet été