Mercato - Real Madrid : Eduardo Camavinga a tranché pour son avenir !

Publié le 15 février 2021 à 13h00 par H.G.

Alors qu’il est annoncé de longue date comme étant sur les tablettes du Real Madrid, Eduardo Camavinga devrait finalement rester un peu plus longtemps au Stade Rennais.

À seulement 18 ans, Eduardo Camavinga s’est imposé comme l’une des plus grandes promesses du football européen. Il faut dire que le jeune milieu a su faire forte impression avec le Stade Rennais en réalisant de grandes performances, même s’il affiche un visage moins reluisant cette saison. Ses performances lui ont ouvert les portes de l’Equipe de France et ont conduit de prestigieuses écuries européennes à s’intéresser à son profil. Parmi celles-ci figure le Real Madrid, qui serait totalement séduit par ses qualités. Ainsi, à un an de la fin de son contrat, il était annoncé qu’Eduardo Camavinga pourrait quitter le Stade Rennais l’été prochain pour prendre la direction de la capitale espagnole. Seulement voilà, plusieurs choses auraient finalement remis cette tendance en question.

Eduardo Camavinga temporiserait avec le Real Madrid !