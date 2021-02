Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : La grosse mise au point de Manchester City pour Lionel Messi !

Publié le 19 février 2021 à 16h00 par T.M.

Alors que la presse britannique a fait écho d’une incroyable offre de Manchester City pour Lionel Messi, du côté des Citizens, on a souhaité mettre les choses au point.

Pour le moment, Lionel Messi n’a pas encore pris de décision pour son avenir, ce qui laisse place à de nombreuses rumeurs. Et étant en fin de contrat, le joueur du FC Barcelone pourrait s’en aller cet été. Pour aller où ? Le PSG l’attend déjà les bras ouverts et il en serait de même pour Manchester City. D’ailleurs, dans le nord de l’Angleterre, une offre serait déjà prête pour l’Argentin. Ce vendredi, The Sun a ainsi révélé que Manchester City préparerait une opération à 500M€ sur 5 ans pour recruter Lionel Messi, avec notamment comme plan de le faire jouer 2 ou 3 ans en Premier League avant de lui donner l’opportunité de filer en MLS.

La réponse de Manchester City