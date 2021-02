Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Al-Khelaïfi peut y croire pour Neymar, Mbappé…et Messi !

Publié le 19 février 2021 à 14h15 par La rédaction

Dans son édition de mercredi, l’Equipe a apporté des éléments sur l’avenir de Kylian Mbappe, potentiellement riches d’enseignements. Analyse.

Alors que le PSG planche actuellement sur une éventuelle signature de Lionel Messi, l’hypothèse de la constitution d’un trio Messi-Neymar-Mbappe s’est renforcée ces dernières heures. En effet, outre la large victoire du PSG à Barcelone, qui offre à l’attaquant argentin la démonstration de visu de la force collective de l’équipe parisienne, un autre élément important favorise aujourd’hui le projet : selon l’Equipe , Kylian Mbappe serait de plus en plus ouvert à l’idée d’une prolongation d’un an ou deux au PSG. C’est exactement ce qu’il faut pour rendre possible la constitution du trio Messi-Mbappe-Neymar.

Si Mbappe est prêt à prolonger d’un an…