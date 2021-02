Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mbappé, Haaland... Le Real Madrid face à un dilemme colossal !

Publié le 19 février 2021 à 18h45 par D.M.

En raison de la crise du Covid-19, le Real Madrid ne pourra pas s’attacher les services d’Erling Braut Haaland et de Kylian Mbappé lors du prochain mercato estival. Le club espagnol devra faire un choix.

Agés respectivement de 22 ans et de 20 ans, Kylian Mbappé et Erling Braut Haaland ont marqué les esprits en Ligue des champions. L’attaquant français a réalisé une énorme prestation face au FC Barcelone et a inscrit un triplé, tandis qu'Haaland a trouvé le chemin des filets à deux reprises ce mercredi sous le maillot du Borussia Dortmund face au FC Séville. Deux joueurs qui représentent l’avenir du football mondial et qui figurent dans le viseur des plus grands clubs européens à l'instar du Real Madrid.

Entre Mbappé et Haaland, le Real Madrid devra faire un choix