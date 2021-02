Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Pérez a la clé du dossier Haaland !

Publié le 19 février 2021 à 7h00 par A.C.

Le Real Madrid pourrait bien avoir un avantage de taille dans la course à Erling Haaland, prodige du Borussia Dortmund.

Les huitièmes de finale aller de Ligue des Champions, ont pour l’instant deux acteurs de taille. Erling Haaland et Kylian Mbappé ont en effet crevé l’écran avec leurs respectives équipes. Il n’en fallait pas plus pour relancer les spéculations autour du grand projet de Florentino Pérez, qui souhaite attirer les grands talents de demain au Real Madrid. La star du Paris Saint-Germain est sa grande obsession, mais vu la situation actuelle, l’attaquant du Borussia Dortmund semble plus accessible.

Ødegaard pour attirer Haaland ?